Пять способов избавления от неприятного запаха изо рта

Вот пять способов, которые помогут вам забыть о неприятном запахе изо рта.

Пересмотрите уход за зубами. Чистите зубы не реже двух раз в день в течение хотя бы двух минут. Также используйте мягкую зубную щётку и меняйте её каждые 3-4 месяца, старайтесь хотя бы раз в день пользоваться зубной нитью, используйте для полоскания рта специальную жидкость без спирта.

Попробуйте почистить язык. Клиника Кливленда советует для этого пользоваться скребком из нержавеющей стали, пластика или меди. Очищать язык нужно после каждой чистки зубов щёткой и зубной нитью.

Предотвратите сухость во рту. Это можно сделать, если пить больше воды, жевать жвачку без сахара, рассасывать леденцы. А ещё старайтесь избегать табачных изделий и кофе.

Ешьте приправы. В борьбе с плохим запахом изо рта помогает употребление сухих или свежих листьев петрушки, имбиря.

Избегайте некоторых продуктов. К примеру, чеснока, лука. Старайтесь есть меньше продуктов с добавленным сахаром, так как они могут увеличить риск появления неприятного запаха изо рта.

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