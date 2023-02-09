Пять способов, как пение помогает людям

Пять способов, как пение помогает людямВозможно, после этого вы захотите записаться на вокал
Учёные с факультета изящных искусств и музыки Мельбурнского университета узнали, как пение помогает человечеству. Точнее, какие перспективы у пения есть с медицинской, социальной, эмоциональной и культурной точки зрения. Вот некоторые из выводов, к которым пришли эксперты.
Фото: Ochsner Health
За последние 10 лет было проведено немало исследований, связанных с влиянием пения на людей. И вот пять выводов, которые были в них сделаны.
Пение объединяет с самого рождения. Известно, что пение повышает уровень окситоцина (который способствует сближению) и снижает уровень кортизола (то есть гормона стресса). Также благодаря пению человек может погрузиться в состояние потока, ощутить связь с остальными, улучшить настроение, память, укрепить чувство идентичности.
Пение связывает людей с их культурой. Благодаря пению развивается наше мышление и наш язык. Иногда бывает так, что единственный способ передать информацию другим и понять её, - это песня.
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Пение делает людей счастливыми даже в самоизоляции. В период первых волн ковида пение было популярным и в то же время успешным способом скоротать время. В исследовании, опубликованном в Frontiers in Psychology, говорится, что пение положительно влияет на психическое здоровье людей. Причём не обязательно для этого даже петь самому - можно просто слушать.
Пение улучшает физическое здоровье. Научные исследования показывают, что пение благотворно влияет на результат лечения болезни Паркинсона. Также при деменции пение делает сознание человека более ясным, улучшает концентрацию и доставляет удовольствие. Наконец, в ходе недавнего исследования, которое опубликовано в The Lancet, выяснилось, что за счёт рекреационного хорового пения снижается проявление депрессии и старческого слабоумия, особенно у людей с более тяжёлой формой деменции.
Пение объединяет людей. Благодаря пению человек может справиться с горем, потерями, травмами, в том числе с различными болезнями и бедствиями.
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