Пять способов, как пение помогает людям

Пение делает людей счастливыми даже в самоизоляции. В период первых волн ковида пение было популярным и в то же время успешным способом скоротать время. В исследовании, опубликованном в Frontiers in Psychology, говорится, что пение положительно влияет на психическое здоровье людей. Причём не обязательно для этого даже петь самому - можно просто слушать.

Пение улучшает физическое здоровье. Научные исследования показывают, что пение благотворно влияет на результат лечения болезни Паркинсона. Также при деменции пение делает сознание человека более ясным, улучшает концентрацию и доставляет удовольствие. Наконец, в ходе недавнего исследования, которое опубликовано в The Lancet, выяснилось, что за счёт рекреационного хорового пения снижается проявление депрессии и старческого слабоумия, особенно у людей с более тяжёлой формой деменции.