Фитнес и здоровье
15:36, 09 февраля 2023
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Пять способов, как пение помогает людям

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Учёные с факультета изящных искусств и музыки Мельбурнского университета узнали, как пение помогает человечеству. Точнее, какие перспективы у пения есть с медицинской, социальной, эмоциональной и культурной точки зрения. Вот некоторые из выводов, к которым пришли эксперты.

Пять способов, как пение помогает людям

Фото: Ochsner Health

За последние 10 лет было проведено немало исследований, связанных с влиянием пения на людей. И вот пять выводов, которые были в них сделаны.

  1. Пение объединяет с самого рождения. Известно, что пение повышает уровень окситоцина (который способствует сближению) и снижает уровень кортизола (то есть гормона стресса). Также благодаря пению человек может погрузиться в состояние потока, ощутить связь с остальными, улучшить настроение, память, укрепить чувство идентичности.

  2. Пение связывает людей с их культурой. Благодаря пению развивается наше мышление и наш язык. Иногда бывает так, что единственный способ передать информацию другим и понять её, - это песня.

Пять способов, как пение помогает людям

CC0 Public Domain

  1. Пение делает людей счастливыми даже в самоизоляции. В период первых волн ковида пение было популярным и в то же время успешным способом скоротать время. В исследовании, опубликованном в Frontiers in Psychology, говорится, что пение положительно влияет на психическое здоровье людей. Причём не обязательно для этого даже петь самому - можно просто слушать.

  2. Пение улучшает физическое здоровье. Научные исследования показывают, что пение благотворно влияет на результат лечения болезни Паркинсона. Также при деменции пение делает сознание человека более ясным, улучшает концентрацию и доставляет удовольствие. Наконец, в ходе недавнего исследования, которое опубликовано в The Lancet, выяснилось, что за счёт рекреационного хорового пения снижается проявление депрессии и старческого слабоумия, особенно у людей с более тяжёлой формой деменции.

  3. Пение объединяет людей. Благодаря пению человек может справиться с горем, потерями, травмами, в том числе с различными болезнями и бедствиями.

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