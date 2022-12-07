Пять способов не терять мотивацию во время похудения

Соблюдать диету вместе с другом . Это позволит оставаться мотивированным и не даст почувствовать себя одиноким при похудении. Также ваш друг может научить вас чему-то полезному.

Не быть слишком строгим к себе. Даже если вы всего на один день позволите себе есть всё, что захочется, то это будет лучше, чем сорваться и полностью отказаться от диеты.