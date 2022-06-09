Пять способов снизить риск рака

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Пять способов снизить риск ракаСделать это можно при помощи изменения рациона
Предотвратить развитие рака можно разными способами. Прежде всего, нужно внести небольшие изменения в свой образ жизни. Например, необходимо больше заниматься спортом и есть правильную пищу. О том, какие продукты и напитки стоит включить в рацион и от каких отказаться, пишет портал Medical Xpress.
Известно, что при избыточном весе или ожирении вероятность развития рака у человека повышается. Специалисты рекомендуют в неделю уделять 150 (при тренировках средней интенсивности) или 75 минут (при тренировках высокой интенсивности) физической активности. Помимо этого, полезно будет внести некоторые изменения в ежедневный рацион.
- Каждый день есть фрукты, овощи, бобовые и фасоль. Лучше всего употреблять это всё в свежем виде. Такие фрукты и овощи отличаются высоким содержанием клетчатки, а также других витаминов и минералов.
- Выбирать цельнозерновые продукты взамен рафинированных. Откажитесь от белого риса, макарон, белого хлеба. Вместо них обратите внимание на цельнозерновые варианты этих продуктов и на коричневый рис.
- Ограничить потребление сладких напитков и высококалорийных продуктов. Если вы будете есть много сладостей, то можете набрать вес.
- Исключить алкоголь. Научно доказано, что алкоголь повышает риск развития многих видов рака. Среди них - рак гортани, ротовой полости, печени, пищевода, молочной железы, толстой и прямой кишки. Специалисты советуют в день пить женщинам только одну порцию, мужчинам - две.
- Быть осторожнее с красным и обработанным мясом. Некоторые исследования показывают, что из-за красного мяса может развиться колоректальный рак. Эксперты рекомендуют в неделю употреблять менее 340-510 г такого мяса в неделю. Также можно заменить его птицей, рыбой, бобами. Ещё лучше постараться есть как можно меньше обработанного мяса (бекон, хот-доги, мясные закуски).
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