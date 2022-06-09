Пять способов снизить риск рака

Сделать это можно при помощи изменения рациона

Предотвратить развитие рака можно разными способами. Прежде всего, нужно внести небольшие изменения в свой образ жизни. Например, необходимо больше заниматься спортом и есть правильную пищу. О том, какие продукты и напитки стоит включить в рацион и от каких отказаться, пишет портал Medical Xpress.