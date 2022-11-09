Пять способов защитить организм во время сезона гриппа

Первая гипотеза, объясняющая то, почему люди чаще болеют именно зимой, заключается в том, что в холодную и сухую погоду риновирус (вызывающий простуду) и вирус гриппа распространяются быстрее. Кроме того, зачастую в зимнее время у людей низкий уровень витамина D в организме. Это может ослабить иммунитет.

Если вы хотите всю зиму чувствовать себя хорошо и не болеть, то обратите внимание на советы ниже.