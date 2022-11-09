Пять способов защитить организм во время сезона гриппа

Пять способов защитить организм во время сезона гриппаЭти рекомендации очень легко соблюдать
По словам доктора медицинских наук Майка Бола, есть несколько гипотез по поводу того, почему зимой люди чаще болеют. Но существуют также и способы защититься от гриппа в это время года. Их тоже перечислил врач.
Первая гипотеза, объясняющая то, почему люди чаще болеют именно зимой, заключается в том, что в холодную и сухую погоду риновирус (вызывающий простуду) и вирус гриппа распространяются быстрее. Кроме того, зачастую в зимнее время у людей низкий уровень витамина D в организме. Это может ослабить иммунитет.
Если вы хотите всю зиму чувствовать себя хорошо и не болеть, то обратите внимание на советы ниже.
Хорошо питайтесь, занимайтесь спортом и высыпайтесь. Также рекомендуется поддерживать здоровый вес, отказаться от курения и как можно меньше подвергаться стрессу. Это позволит укрепить иммунитет, уменьшить воспаление в организме, снизить количество гормонов стресса, которые могут подавлять иммунную систему.
Помните о гигиене и держите руки подальше от лица. Старайтесь мыть руки часто и держать их дальше от рта, носа, глаз. Кроме того, эффективным способом защиты от гриппа считается прививка.
Делайте всё возможное, чтобы снизить риск заражения. Не посещайте людные места и не ходите на встречи с друзьями, если те не так давно уже болели гриппом.
Принимайте витамины C и D, эхинацею. Согласно одному научному обзору, растительная добавка эхинацея может предотвратить простуду. Некоторые исследования также доказывают эффективность в этом плане витамина D и C.
Если вы чувствуете, что заболеваете, позаботьтесь о себе. Не забывайте при этом пить больше воды, отдыхать. Кроме того, есть доказательства, что при простуде может быть полезен куриный суп с лапшой.
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