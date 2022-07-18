Пять способов защитить волосы от повреждений во время жары

Из-за воздействия сильного тепла волосы становятся сухими. В результате это может привести к очень сильным повреждениям волос, иногда - необратимым. По словам экспертов из CLOUD NINE, солнечные лучи влияют на волосы таким образом, что они становятся ломкими, начинают истончаться, выпадать, менять цвет, хуже растут. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать пять рекомендаций.

Позаботьтесь о корнях и о коже головы. Солнечный ожог кожи головы может иметь такие последствия, как выпадение, истончение волос, повреждение корней. Причём чем сильнее это всё выражено, тем, говорят специалисты, более уязвимой становится кожа головы. Всё это может оказать влияние на рост волос и клетки кожи.

Для защиты кожи головы наносите солнцезащитный крем на линию роста волос и носите головные уборы, когда находитесь под прямыми солнечными лучами (важно, чтобы линия роста волос была максимально закрыта). Также вы можете приобрести кондиционеры и шампуни SPF, спреи, защищающие от ультрафиолетовых лучей.