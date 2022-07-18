Пять способов защитить волосы от повреждений во время жары

Пять способов защитить волосы от повреждений во время жарыО них рассказали эксперты
Из-за воздействия сильного тепла волосы становятся сухими. В результате это может привести к очень сильным повреждениям волос, иногда - необратимым. По словам экспертов из CLOUD NINE, солнечные лучи влияют на волосы таким образом, что они становятся ломкими, начинают истончаться, выпадать, менять цвет, хуже растут. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать пять рекомендаций.
- Позаботьтесь о корнях и о коже головы. Солнечный ожог кожи головы может иметь такие последствия, как выпадение, истончение волос, повреждение корней. Причём чем сильнее это всё выражено, тем, говорят специалисты, более уязвимой становится кожа головы. Всё это может оказать влияние на рост волос и клетки кожи.
Для защиты кожи головы наносите солнцезащитный крем на линию роста волос и носите головные уборы, когда находитесь под прямыми солнечными лучами (важно, чтобы линия роста волос была максимально закрыта). Также вы можете приобрести кондиционеры и шампуни SPF, спреи, защищающие от ультрафиолетовых лучей.
- Закрывайте волосы, когда находитесь на солнце. Например, при помощи шляпы. Если вы хотите сохранить причёску, то выбирайте шляпу-ведро, а если просто хотите защитить волосы, то покупайте большую шляпу.
Пользуйтесь кондиционерами для защиты и питания волос. Это позволит избежать ломкости, пушистости, секущихся кончиков. Специалисты советуют на ночь в сильную жару наносить на волосы несмываемый кондиционер. Это позволит вашим волосам восстановиться.
Пейте много воды. Благодаря воде вы увлажните свои волосы. Это даст возможность их укрепить.
Откажитесь от обычного мытья головы. Нельзя в жару мыть волосы слишком часто, так как это приведёт к тому, что на волосах не останется натуральных защитных масел. Лучше в жаркую погоду больше заботиться о кончиках и просто промывать волосы водой.
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