Типы людей, которые рискуют получить заболевания кишечника

Воспалительные заболевания кишечника отличаются тем, что при них возникает хроническое воспаление пищеварительного тракта. Иногда такие болезни могут привести к осложнениям, опасным для жизни.

При болезни Крона воспаляется слизистая оболочка пищеварительного тракта. Это воспаление нередко распространяется глубоко в поражённые ткани. Что касается язвенного колита, то из-за него возникают длительное воспаление и язвы в прямой кишке и внутренней оболочке толстой кишки.