Типы людей, которые рискуют получить заболевания кишечника

Типы людей, которые рискуют получить заболевания кишечникаВозможно, и вы входите в их число
Учёные утверждают, что примерно 500 тысяч человек в Соединённых Штатах страдают болезнью Крона, а 600-900 тысяч - язвенным колитом. Всё это - воспалительные заболевания кишечника. И есть ряд факторов, которые повышают шансы столкнуться с этими болезнями.
Фото: Johns Hopkins Medicine
Воспалительные заболевания кишечника отличаются тем, что при них возникает хроническое воспаление пищеварительного тракта. Иногда такие болезни могут привести к осложнениям, опасным для жизни.
При болезни Крона воспаляется слизистая оболочка пищеварительного тракта. Это воспаление нередко распространяется глубоко в поражённые ткани. Что касается язвенного колита, то из-за него возникают длительное воспаление и язвы в прямой кишке и внутренней оболочке толстой кишки.
Из-за болезни Крона или из-за язвенного колита вы можете столкнуться с болью в животе, диареей, ректальным кровотечением, потерей веса, утомляемостью.
Вот у каких людей чаще всего развиваются воспалительные заболевания кишечника. Это люди молодого возраста (до 30 лет), имеющие белую кожу, у которых близкий родственник имеет воспалительное заболевание кишечника. Кроме того, повышается риск диагностики подобных болезней у курильщиков и у тех, кто принимает нестероидные противовоспалительные препараты.