Фитнес и здоровье
22:23, 13 февраля 2023
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Пять трав и цветов, которые помогут вам быстрее заснуть

Попробуйте их использовать при бессоннице

Даже если вы сильно устали, вам всё равно может быть тяжело заснуть в конце дня. Эксперт по сну Рози Осмун перечислила пять натуральных средств, благодаря которым вы быстрее заснёте.

Пять трав и цветов, которые помогут вам быстрее заснуть

Фото: Sleep Foundation

Недосып зачастую возникает из-за стресса, беспокойства, активного образа жизни. Стресс оказывает влияние на выработку серотонина. Вот какие пять добавок помогают это исправить.

  1. Лаванда. Она помогает лучше спать благодаря седативным, успокаивающим и антидепрессивным свойствам. Это доказывают и научные исследования.

  2. Ромашка. Она известна своим расслабляющим эффектом. Также ромашка облегчает бессонницу, уменьшает беспокойство, успокаивает нервы.

Пять трав и цветов, которые помогут вам быстрее заснуть

Getty Images

  1. Валериана. Это растение действует по принципу лекарств против тревожности. Благодаря этому валериана способствует глубокому сну.

  2. Страстоцвет. В нём содержатся флавоноиды, которые снимают стресс и улучшают сон.

  3. Ашваганда. Учёные обнаружили, что это растение улучшает латентность наступления сна и качество отдыха. Приобрести ашваганду можно в виде капсул.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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