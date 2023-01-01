Пять удивительных и полезных для здоровья свойств квашеной капусты

При покупке квашеной капусты важно понимать, что многие подобные продукты производители пастеризуют, чтобы увеличить срок годности. А это уничтожает полезные бактерии. Для получения максимальной пользы от такого блюда лучше употреблять домашнюю квашеную капусту.

И вот чем такая капуста полезна.