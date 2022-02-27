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Пять видов продуктов, которые нельзя есть перед полётом на самолёте

Их перечисляют эксперты в области питания
Некоторые продукты способны привести к расстройству пищеварительной системы и в целом негативно повлиять на желудок. Особенно важно это может быть перед полётом. Об этих продуктах - в статье.
Пять видов продуктов, которые нельзя есть перед полётом на самолёте

Согласно отчёту экспертов, существуют пять разновидностей продуктов, от которых необходимо отказаться перед полётом на самолёте. Всё дело в том, что они могут негативно сказаться на состоянии пищеварительной системы.

  1. Солёные и обработанные продукты. По словам диетолога Иллинг Цай, подобная пища способна усилить ощущение дискомфорта, усталости, вызвать раздражение пищеварительной системы. К тому же продукты, содержащие много жира, перевариваются медленно и могут способствовать появлению изжоги.
  1. Фасоль и остальные бобовые. Такие продукты могут вызывать газообразование, а из-за высоты риск этого повышается.
Пять видов продуктов, которые нельзя есть перед полётом на самолёте
  1. Капуста, брокколи, зелёные овощи. Данные продукты также способствуют повышенному газообразованию.
  1. Острая еда. Такая пища раздражает желудок, может вызвать вздутие живота, дискомфорт, повышенное газообразование.
  1. Леденцы без сахара или жвачка. Из-за жевательной резинки у человека возникает вздутие живота, так как в этом случае заглатывается лишний воздух. А леденцы и другая пища с искусственными сахарами способны воздействовать на организм как слабительное и в целом перевариваются тяжело.

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Источник: ИноСМИ
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