Пять видов продуктов, которые нельзя есть перед полётом на самолёте

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Пять видов продуктов, которые нельзя есть перед полётом на самолётеИх перечисляют эксперты в области питания
Некоторые продукты способны привести к расстройству пищеварительной системы и в целом негативно повлиять на желудок. Особенно важно это может быть перед полётом. Об этих продуктах - в статье.
Согласно отчёту экспертов, существуют пять разновидностей продуктов, от которых необходимо отказаться перед полётом на самолёте. Всё дело в том, что они могут негативно сказаться на состоянии пищеварительной системы.
- Солёные и обработанные продукты. По словам диетолога Иллинг Цай, подобная пища способна усилить ощущение дискомфорта, усталости, вызвать раздражение пищеварительной системы. К тому же продукты, содержащие много жира, перевариваются медленно и могут способствовать появлению изжоги.
- Фасоль и остальные бобовые. Такие продукты могут вызывать газообразование, а из-за высоты риск этого повышается.
- Капуста, брокколи, зелёные овощи. Данные продукты также способствуют повышенному газообразованию.
- Острая еда. Такая пища раздражает желудок, может вызвать вздутие живота, дискомфорт, повышенное газообразование.
- Леденцы без сахара или жвачка. Из-за жевательной резинки у человека возникает вздутие живота, так как в этом случае заглатывается лишний воздух. А леденцы и другая пища с искусственными сахарами способны воздействовать на организм как слабительное и в целом перевариваются тяжело.
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Источник: ИноСМИ