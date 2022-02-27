Пять видов продуктов, которые нельзя есть перед полётом на самолёте

Их перечисляют эксперты в области питания

Некоторые продукты способны привести к расстройству пищеварительной системы и в целом негативно повлиять на желудок. Особенно важно это может быть перед полётом. Об этих продуктах - в статье.