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Пять витаминов, которых лучше избегать: мнение фармацевта

Эти витамины на самом деле не так уж эффективны
Большинство из нас могут получать все необходимые витамины из пищи. Тем не менее бывают случаи, когда человеку требуется приём определённого витамина в качестве пищевой добавки. Но в действительности, по мнению фармацевта Кристины Телами, некоторые витамины могут иметь побочные эффекты или быть неэффективными.
Пять витаминов, которых лучше избегать: мнение фармацевта

Доктор Кристина Телами объяснила, от каких витаминов лучше всего отказаться и почему.

  1. Рыбий жир. Проблема в том, что такие добавки содержат очень много омега-3 жирных кислот, причём эти жирные кислоты являются полиненасыщенными. Подобные жиры способны вызвать в организме воспаление. А ещё если полиненасыщенных жиров слишком много, то это замедляет обмен веществ.

  2. Железо. При избытке железа может усилиться воспаление. А возникнуть это воспаление может при вступлении железа в реакцию с перекисью водорода в организме. Также при слишком высоком уровне железа может усугубиться эндометриоз, диабет, резистентность к инсулину и др. Вместо пищевых добавок с железом ешьте продукты, содержащие много меди.

Пять витаминов, которых лучше избегать: мнение фармацевта

  1. Витамин D. Кроме достаточного количества витамина D, в организме в норме должны находиться уровни витамина А и магния. Также должна хорошо функционировать печень. То есть причиной недостатка витамина D может быть недостаток этих элементов, плохо работающая печень, рацион с небольшим количеством жиров или недостаток солнечного света.

  2. Цинк. Из-за избытка цинка может снизиться уровень меди в организме, и наоборот. Также если у вас слишком низкий уровень цинка, то это может говорить о недостатке магния, поскольку печень в качестве его замены использует именно цинк.

  3. Мультивитамины. В большинстве таких добавок содержатся вещества, перечисленные выше. Их приём может привести к минеральному дисбалансу в организме. Также во многих мультивитаминах витамин А идёт в форме бета-каротина. Принимая бета-каротин, вы снижаете количество активного витамина А. Наконец, в большинстве поливитаминов вы обнаружите синтетические и изолированные формы питательных веществ, а они влияют на организм не так, как если бы вы получали их из продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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