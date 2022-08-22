Пять витаминов, которых лучше избегать: мнение фармацевта

Эти витамины на самом деле не так уж эффективны

Большинство из нас могут получать все необходимые витамины из пищи. Тем не менее бывают случаи, когда человеку требуется приём определённого витамина в качестве пищевой добавки. Но в действительности, по мнению фармацевта Кристины Телами, некоторые витамины могут иметь побочные эффекты или быть неэффективными.