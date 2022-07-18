Пять заболеваний, которые у вас появятся после 50 лет

Пять заболеваний, которые у вас появятся после 50 летБудьте к ним готовы
После 50 лет иммунитет становится слабее, чем раньше. Из-за старения организма могут появиться некоторые проблемы со здоровьем. О них рассказал директор по неотложной медицинской помощи и врач больницы Carbon Health и больницы Святой Марии Байо Карри-Винчелл.
Повышенный риск инфаркта. Снизить его можно при помощи включения в рацион ягод, грецких орехов, цельнозерновых продуктов, тёмного шоколада, а также умеренного потребления алкоголя, отказа от курения.
Рак груди, толстой кишки, простаты, яичек. В 50 лет рекомендуют проверяться на наличие рака толстой кишки или молочной железы. Это делается при помощи скрининга.
Рак кожи. В 50 лет у вас может появиться пигментация на коже, повреждения. Также кожа в этом возрасте может стать сухой. Поэтому важно убедиться в том, что все эти изменения не связаны с онкологическими заболеваниями.
Повышенный риск травм и переломов. Вероятность развития остеопороза (уменьшение костной массы) повышается, особенно у женщин (из-за менопаузы). Поэтому сломать руку или ногу становится легче. Помочь снизить риск переломов либо травм способны физические упражнения (в особенности поднятие тяжестей), сбалансированная диета (в неё должны входить цитрусовые, тёмные листовые овощи, рыба).
Опоясывающий лишай. При этой инфекции на коже появляется красная сыпь с волдырями. Если её не лечить, то вы можете столкнуться с постгерпетической невралгией или потерей зрения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.