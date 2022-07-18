Пять заболеваний, которые у вас появятся после 50 лет

Рак кожи. В 50 лет у вас может появиться пигментация на коже, повреждения. Также кожа в этом возрасте может стать сухой. Поэтому важно убедиться в том, что все эти изменения не связаны с онкологическими заболеваниями.

Повышенный риск травм и переломов. Вероятность развития остеопороза (уменьшение костной массы) повышается, особенно у женщин (из-за менопаузы). Поэтому сломать руку или ногу становится легче. Помочь снизить риск переломов либо травм способны физические упражнения (в особенности поднятие тяжестей), сбалансированная диета (в неё должны входить цитрусовые, тёмные листовые овощи, рыба).