Пять "здоровых" привычек, которые могут вас рано состарить

Бег. Главное - не бегать слишком много и по неподходящей для этого поверхности, надевать хорошую обувь и одежду. Если не соблюдать эти правила, то можно столкнуться с травмами: например, с подошвенным фасцитом или расколотой голенью. Связано это с тем, что бег в целом может вызвать воспаление.