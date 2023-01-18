Фитнес и здоровье
15:29, 18 января 2023
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Пять "здоровых" привычек, которые могут вас рано состарить

Важно знать о нескольких нюансах

Некоторые ежедневные привычки могут лишь ускорить старение организма, хотя считаются эти привычки полезными. О них рассказал Майк Бол, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, директор по медицинскому обслуживанию и образованию в Ro, сертифицированный тренер по питанию и персональный тренер.

Пять "здоровых" привычек, которые могут вас рано состарить

Фото: MYSA

Любые даже самые «здоровые» привычки могут навредить, если не соблюдать меру или если делать что-то неправильно. Следующие пять привычек могут преждевременно вас состарить, если не учитывать некоторые нюансы.

  1. Бег. Главное - не бегать слишком много и по неподходящей для этого поверхности, надевать хорошую обувь и одежду. Если не соблюдать эти правила, то можно столкнуться с травмами: например, с подошвенным фасцитом или расколотой голенью. Связано это с тем, что бег в целом может вызвать воспаление.

  2. Сокращение потребления углеводов. При похудении нужно отказываться не ото всех углеводов, а только от рафинированного зерна, дополнительного сахара. К тому же углеводы - это один из трёх элементов, которые нужны организму для выживания. Именно углеводы считаются источником энергии для клеток.

Пять "здоровых" привычек, которые могут вас рано состарить

  1. Умывание лица. Каждый день ухаживать за кожей и правда нужно. Но лицо очищать нужно в день только один-два раза. Более частое очищение может лишить кожу натуральных масел, а без них кожа может стать сухой и воспалённой.

  2. Использование специальных «корректоров осанки». Речь идёт о случаях, когда вы пользуетесь такими приспособлениями очень часто. Если постоянно удерживать плечи в нужном положении при помощи корректора осанки, то в итоге мышцы к этому привыкнут и ослабнут. В результате осанка без корректора у вас станет ещё хуже.

  3. Пользование солнцезащитным кремом. Время от времени нужно позволять организму получить дозу витамина D от прямых солнечных лучей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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