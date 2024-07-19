Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 июля 2024, 16:30
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Рабочее место оказалось связано со здоровьем и производительностью человека

В каком положении всё-таки лучше всего работать?
Исследования показывают, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют больше проблем со здоровьем, чем их активные соотечественники. Например, офисные работники чаще испытывают такие симптомы, как дневное истощение, гипертония и мышечно-скелетный дискомфорт, чем те, кто проводит сидя меньше времени.
Рабочее место оказалось связано со здоровьем и производительностью человека
© Pixabay/CC0 Public Domain

Хотя было обнаружено, что работа в стоячем положении облегчает физические симптомы и повышает производительность, остаются вопросы относительно наилучшего использования основных типов рабочих станций для повышения физической активности работников и предотвращения у них проблем со здоровьем. Это рабочие места с уклоном в положение стоя, сидя-стоя или традиционные.

Команда учёных из Школы общественного здравоохранения Техасского университета A&M в течение 10 дней измеряла уровень использования компьютера и уровень активности 61 офисного работника. Это позволило им оценить наличие дискомфорта у них и разработать возможные меры по его устранению.

Рабочее место оказалось связано со здоровьем и производительностью человека
© Occupational Health and Safety Blog

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors.

В ходе исследования учёные наблюдали за 79 взрослыми офисными работниками, работающими полный рабочий день в крупном университете. В зависимости от типа рабочего места (стоячее, сидячее или традиционное) участники были разделены на три группы.

В итоге существенной разницы в количестве нажатий клавиш между тремя группами не обнаружилось. Однако у группы, ориентированной на стояние, было значительно больше слов и больше ошибок, чем у традиционной группы. Также данные о 24-часовой активности показали, что те, кто во время работы стоял, значительно больше в целом стояли, меньше сидели и имели меньше передвижений в час по сравнению с коллегами с традиционным рабочим местом.

65% всех участников признавались в дискомфорте в шее, а 80% из группы с традиционным рабочим местом сообщали о боли в пояснице (из группы, работавшей стоя, таких было 51,7%).

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