Работают ли средства по уходу за кожей с коллагеном

Работают ли средства по уходу за кожей с коллагеномИли это всё-таки зря потраченные деньги
К сожалению, уход за кожей при помощи использования продуктов с коллагеном - это не чудодейственное средство против старения. Такие кремы, маски и т.п. помогают лишь увлажнить кожу и улучшить её текстуру. Нет убедительных доказательств того, что они действительно повышают уровень коллагена в коже и препятствуют старению.
Исследования показывают, что приём добавок с коллагеном улучшает текстуру кожи, делает её более эластичной. Также за счёт коллагена в коже вырабатывается больше эластина — белка, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Кроме того, пищевые добавки с коллагеном могут улучшить гидратацию кожи и ускорить заживление ран.
Если говорить о средствах для ухода за кожей с коллагеном, то их эффективность не так хорошо изучена. Тем не менее известно, что эти средства тоже могут улучшить текстуру и эластичность кожи, гидратацию, предотвратить потерю воды.
Исследования показывают, что уход за кожей с коллагеном улучшает состояние морщин, увлажняет кожу и повышает её эластичность. Однако маловероятно, что коллагеновые средства действительно убирают тонкие линии на самом глубоком уровне. Кожа человека теряет эластичность и коллаген как в дерме, так и в более глубоких жировых тканях. Нет научных доказательств того, что продукты с коллагеном для местного применения достигают этих глубоких слоёв и стимулируют выработку коллагена.
Молекулы коллагена для местного применения слишком велики, чтобы ваша кожа могла правильно их усвоить. Поэтому вы просто не получаете все полезные свойства коллагена. При этом средства для ухода за кожей с коллагеном часто содержат гидролизованный коллаген или аминокислоты, которые помогают вырабатывать коллаген (глицин, пролин и гидроксипролин). Гидролизованный коллаген распадается на более мелкие аминокислотные цепи, которые легче усваиваются организмом. Исследования демонстрируют, что этот тип коллагена может впитываться во внешний слой кожи при нанесении на неё.
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