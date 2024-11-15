Рацион любителей пива оказался хуже, чем тех, кто пьёт вино

Люди, которые предпочитали пиво, набрали меньше всего баллов — 49. У любителей вина было 55 баллов, а у тех, кто сочетал разные напитки или употреблял только крепкий алкоголь — почти 53 балла. В целом же ни одна из групп не приблизилась к 80 баллам. Эта оценка означает, что диета у человека нормальная.

Обычно любители пива были мужчинами, молодыми, курильщиками и имели низкий доход. Также они потребляли больше всех калорий в день с поправкой на массу тела, а также меньше всех занимались спортом.

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