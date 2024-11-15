Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 ноября 2024, 01:30
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Рацион любителей пива оказался хуже, чем тех, кто пьёт вино

Это обнаружили недавно учёные
Новое исследование показало, что любители пива питаются менее качественно, ведут менее активный образ жизни, чаще курят сигареты, чем те, кто пьёт вино крепкие напитки или комбинирует их. Подробнее об этом говорится в журнале Nutrients.
Рацион любителей пива оказался хуже, чем тех, кто пьёт вино
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Команда учёных в ходе нового исследования проанализировала результаты опроса более чем 1900 взрослых американцев. В этом опросе люди говорили о своих привычках, связанных с употреблением спиртного. Эксперты сравнили качество рациона тех, кто употребляет только пиво (38,9%), только вино (21,8%), только крепкие спиртные напитки (18,2%) или комбинацию нескольких видов алкоголя (21%). Пищевые привычки участников измерялись по Индексу здорового питания.

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Люди, которые предпочитали пиво, набрали меньше всего баллов — 49. У любителей вина было 55 баллов, а у тех, кто сочетал разные напитки или употреблял только крепкий алкоголь — почти 53 балла. В целом же ни одна из групп не приблизилась к 80 баллам. Эта оценка означает, что диета у человека нормальная.

Обычно любители пива были мужчинами, молодыми, курильщиками и имели низкий доход. Также они потребляли больше всех калорий в день с поправкой на массу тела, а также меньше всех занимались спортом.

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