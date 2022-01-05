Рациональное питание снизило риск инсульта и образования тромбов в мозге

Для проведения исследования команда учёных использовала данные, полученные в ходе датского популяционного исследования «Диета, рак и здоровье». В этом эксперименте принимали участие взрослые в возрасте от 50 до 64 лет, всего - 57 053 человека. Сначала они отвечали на вопросы о своём питании, а затем в течение нескольких лет за ними наблюдали для выявления случаев возникновения инсульта и образования тромбов в мозге.

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