Рациональное питание снизило риск инсульта и образования тромбов в мозге

Рациональное питание снизило риск инсульта и образования тромбов в мозгеОб этом сообщает портал Medical Xpress
Как показали результаты исследования, опубликованные в научном издании Stroke, риск инсульта или образования тромбов в мозге становится ниже, если человек питается особым образом. При таком варианте диеты приём пищи должен включать больше овощей и меньше мясных продуктов. Другими словами, такая диета не только полезна с точки зрения экологии, но и позволяет людям оставаться более здоровыми.
Для проведения исследования команда учёных использовала данные, полученные в ходе датского популяционного исследования «Диета, рак и здоровье». В этом эксперименте принимали участие взрослые в возрасте от 50 до 64 лет, всего - 57 053 человека. Сначала они отвечали на вопросы о своём питании, а затем в течение нескольких лет за ними наблюдали для выявления случаев возникновения инсульта и образования тромбов в мозге.
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