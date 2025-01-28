Рак, деменция и другие последствия для здоровья употребления ультраобработанных продуктов

Рак, деменция и другие последствия для здоровья употребления ультраобработанных продуктовЭто подтверждают научные исследования
Употребление большого количества ультраобработанной пищи может иметь негативные последствия для здоровья. В основном это связано с дополнительными ингредиентами в её составе.
Основная причина, по которой ультраобработанные продукты считаются нездоровыми, в том, что в них много калорий, соли, сахара и жиров. Всё это связано с ухудшением здоровья и набором веса. В ходе одного исследования выяснилось, что спустя две недели те, кто ел ультраобработанные продукты, набрали около 1 кг, а люди, которые употребляли необработанные продукты, потеряли 0,9 кг. Также любители ультраобработанной пищи в день в среднем потребляли на 500 калорий больше.
Обзор 2024 года, опубликованный в BMJ в 2024 году, продемонстрировал, что чем больше люди подвергаются воздействию ультраобработанных продуктов, тем выше у них вероятность развития неблагоприятных последствий для здоровья. К ним относятся кардиометаболические состояния и расстройства психического здоровья. Также употребление ультраобработанной пищи связано с более высокими показателями смертности от всех причин.
Согласно одному исследованию 2019 года, употребление ультраобработанных продуктов повышает риск возникновения сердечных заболеваний. Также употребление подобных продуктов связывают с большей вероятностью развития диабета, рака, деменции, воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона или язвенный колит).
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