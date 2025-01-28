Рак, деменция и другие последствия для здоровья употребления ультраобработанных продуктов

Употребление большого количества ультраобработанной пищи может иметь негативные последствия для здоровья. В основном это связано с дополнительными ингредиентами в её составе.

Основная причина, по которой ультраобработанные продукты считаются нездоровыми, в том, что в них много калорий, соли, сахара и жиров. Всё это связано с ухудшением здоровья и набором веса. В ходе одного исследования выяснилось, что спустя две недели те, кто ел ультраобработанные продукты, набрали около 1 кг, а люди, которые употребляли необработанные продукты, потеряли 0,9 кг. Также любители ультраобработанной пищи в день в среднем потребляли на 500 калорий больше.