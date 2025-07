Ранний отход ко сну поможет вам больше тренироваться на следующий день

В ходе исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в июне, эксперты выяснили, что существует связь между более продолжительным сном, чем обычно, и более низким уровнем активности на следующий день. И это лишь один из выводов.

Всего в рамках научной работы специалисты проанализировали годовые привычки сна и движения 20 тысяч физически активных взрослых. Участники носили для этого трекер WHOOP.