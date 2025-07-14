Ранний отход ко сну поможет вам больше тренироваться на следующий день

По итогам анализа команда учёных обнаружила, что более раннее время отхода ко сну связано с более высоким уровнем физической активности на следующий день. Люди, которые ложились спать около 21:00, тратили на умеренную или интенсивную тренировку примерно на 15 минут больше, чем те, кто ложился спать в 23:00, а также на 30 минут больше, чем те, кто засыпал в 1 ночи. Наибольший прирост активности на следующий день был, когда участники ложились на 1,5–3 часа раньше обычного и продолжительность сна у них была такой, как всегда.

Также специалисты выяснили, что меньшее количество сна связано тоже с большей физической активностью. К примеру, те, кто в среднем спал менее 7 часов, тратил на общую двигательную активность на 17–30 минут больше и на умеренную или интенсивную активность на 10–31 минуту по сравнению с теми, кто спал 7 часов в среднем.

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