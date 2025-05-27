Ранний ужин и другие вещи, которые нужно делать после 5 вечера при похудении

Более ранний ужин. Учёные обнаружили, что те, кто ест поздно, обычно имеют более высокий ИМТ, более низкую чувствительность к инсулину и более высокий уровень триглицеридов. Также они теряют вес медленнее и сталкиваются со снижением мотивации при похудении.

Сбалансированный ужин. Такой ужин поможет справиться с тягой к еде и к перекусам ночью. Об этом сказала Стефани Винер, магистр наук, сертифицированный диетолог. Последний приём пищи за день должен содержать много клетчатки, цельных зёрен, постного белка, полезных жиров.

Создание зоны, свободной от перекусов. Избегайте после 5 вечера перекусов, особенно высококалорийных обработанных продуктов, советует Ана Рейсдорф, магистр наук, сертифицированный диетолог. Поздний приём пищи может нарушить циркадный ритм, ухудшить чувствительность к инсулину, а также привести к потреблению большего количества калорий, чем вам нужно. Ещё такой приём пищи связывают с увеличением уровня жира в организме, так как он мешает сжиганию жира по ночам и регуляции уровня сахара в крови.