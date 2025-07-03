Ранний ужин оказался полезнее для здоровья, чем поздний

В ходе одного из исследований Дэйзи Дуан, доктора медицины, доцента кафедры эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, и её команды выяснилось, что после позднего приёма пищи уровень сахара в крови у людей резко повышался, а переработка жиров снижалась по сравнению с ранним ужином. Участники (20 здоровых молодых людей) ели один и тот же ужин в разное время: один раз в 18:00 и один раз в 22:00.

С помощью лабораторных экспериментов Фрэнк Шир, доктор философии, директор программы медицинской хронобиологии в больнице Brigham and Women's Hospital, вместе с коллегами продемонстрировал, что люди чувствуют себя более голодными и сжигают меньше калорий, если ужинают поздно. Дело в том, что поздний приём пищи приводит к изменениям на уровне тканей, что способствует накоплению жира.