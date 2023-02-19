Раньше какого часа просыпаться - опасно для здоровья

На рассвете у человека температура тела и кровяное давление довольно низкие, а кровоток медленный. Если встать в это время резко, то это может привести к цереброваскулярным и сердечно-сосудистым приступам: инфаркту, инсульту.

Если рано просыпаться будет молодой человек, то это собьёт его биоритмы, будет способствовать недосыпу, нерегулярному сну. Если это будет продолжаться короткое время, то человек столкнётся с головной болью, головокружением, ухудшением концентрации и пр., а если долго - к ожирению, болезням желудка, сердца и т.п. То же самое касается пожилых: ничем хорошим ранние подъёмы не закончатся.

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