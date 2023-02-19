Раньше какого часа просыпаться - опасно для здоровья

Раньше какого часа просыпаться - опасно для здоровьяВыяснили учёные
Если вы каждое утро с трудом рано встаёте, то для вас есть хорошая новость. Оказывается, ранний подъём не всегда полезен для здоровья и может даже навредить.
Фото: CNN
Фраза «рано вставать» каждым может восприниматься по-разному. Но учёные рекомендуют не просыпаться раньше 6 утра.
Связано это с тем, что в период с 3 до 5 утра человек находится в фазе глубокого сна. Если вы проснётесь в это время, то у вас повысится вероятность столкнуться с ишемией сердца, с инфарктом. Кроме того, вы даже можете внезапно умереть.
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На рассвете у человека температура тела и кровяное давление довольно низкие, а кровоток медленный. Если встать в это время резко, то это может привести к цереброваскулярным и сердечно-сосудистым приступам: инфаркту, инсульту.
Если рано просыпаться будет молодой человек, то это собьёт его биоритмы, будет способствовать недосыпу, нерегулярному сну. Если это будет продолжаться короткое время, то человек столкнётся с головной болью, головокружением, ухудшением концентрации и пр., а если долго - к ожирению, болезням желудка, сердца и т.п. То же самое касается пожилых: ничем хорошим ранние подъёмы не закончатся.
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