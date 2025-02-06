Рапсовое масло оказалось полезнее для здоровья, чем растительное

Растительное кулинарное масло делают из соевого масла либо из смеси кукурузного, рапсового, соевого, сафлорового, подсолнечного либо хлопкового масел. Состоит растительное масло в основном из полиненасыщенных жиров (ПНЖК), в том числе из жиров омега-6. Некоторые эксперты считают, что эти вещества могут усилить воспаление в организме.

Что касается масла канолы, то оно производится из семян рапса. В его состав входят полиненасыщенные жиры, а также в нём больше мононенасыщенных жиров, чем в растительном. Насыщенных жиров в рапсовом масле немного меньше, чем в растительном варианте, поэтому масло канолы более питательное.