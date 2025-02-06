Рапсовое масло оказалось полезнее для здоровья, чем растительное

Рапсовое масло оказалось полезнее для здоровья, чем растительноеИз кулинарных масел
Растительное кулинарное масло делают из соевого масла либо из смеси кукурузного, рапсового, соевого, сафлорового, подсолнечного либо хлопкового масел. Состоит растительное масло в основном из полиненасыщенных жиров (ПНЖК), в том числе из жиров омега-6. Некоторые эксперты считают, что эти вещества могут усилить воспаление в организме.
Что касается масла канолы, то оно производится из семян рапса. В его состав входят полиненасыщенные жиры, а также в нём больше мононенасыщенных жиров, чем в растительном. Насыщенных жиров в рапсовом масле немного меньше, чем в растительном варианте, поэтому масло канолы более питательное.
Обе разновидности масла подходят для разных способов приготовления пищи. В том числе для выпечки, жарки.
Полиненасыщенные жиры окисляются или разрушаются быстрее, чем мононенасыщенные, при высокой температуре. Это может привести к образованию соединений, которые вредны для организма. За счёт этого рапсовое масло будет немного полезнее при готовке, чем растительное, если использовать его при высоких температурах.
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