Раскрыт кофе, который ускорит ваш обмен веществ

Раскрыт кофе, который ускорит ваш обмен веществИ поможет быстрее сбросить вес
Диетолог и автор книги «Наконец полный, наконец стройный» (Finally Full, Finally Slim) Лиза Янг говорит, что лучший кофе для ускорения обмена веществ - это кофе с обезжиренным молоком. Правда, нужно понимать, что всё же продукты и напитки влияют на метаболизм незначительно. Что же касается кофе молоком, то в состав обезжиренного молока входит белок, в нём также много кальция и питательных веществ.
Министерство сельского хозяйства США отмечает, что в одну чашку обезжиренного молока входят более 8 г белка 325 мг кальция. В день же рекомендуется получать белка в среднем мужчинам - 56 г, женщинам - 46 г (из расчёта 0,8 г белка на 1 кг веса). Кальция же нужно потреблять взрослым людям от 1000 до 1200 мг.
Исследование, результаты которого опубликованы в «Американском журнале физиологии-эндокринологии и метаболизма», показало, что если человек будет есть много белка, то это поможет поддерживать высокую скорость обмена веществ. Также таким людям проще наращивать и поддерживать мышечную массу.
При недостатке же кальция у человека может увеличиться вес. В научной работе, опубликованной в «Журнале клинической эндокринологии и метаболизма», говорится, что диета с недостаточным количеством кальция связана с более высокой массой тела. Кроме того, известно, что нормальный уровень кальция в организме может помочь сбросить вес.
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