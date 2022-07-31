Раскрыт кофе, который ускорит ваш обмен веществ

Диетолог и автор книги «Наконец полный, наконец стройный» (Finally Full, Finally Slim) Лиза Янг говорит, что лучший кофе для ускорения обмена веществ - это кофе с обезжиренным молоком. Правда, нужно понимать, что всё же продукты и напитки влияют на метаболизм незначительно. Что же касается кофе молоком, то в состав обезжиренного молока входит белок, в нём также много кальция и питательных веществ.

Министерство сельского хозяйства США отмечает, что в одну чашку обезжиренного молока входят более 8 г белка 325 мг кальция. В день же рекомендуется получать белка в среднем мужчинам - 56 г, женщинам - 46 г (из расчёта 0,8 г белка на 1 кг веса). Кальция же нужно потреблять взрослым людям от 1000 до 1200 мг.