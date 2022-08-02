Раскрыт лучший напиток для похудения

Зарегистрированный врач-диетолог, официальный представитель Академии питания и диетологии в национальных СМИ США Роксана Эхсани отмечает, что увидеть положительные изменения веса можно уже после того, как вы исключите высококалорийные напитки из рациона. А лучшим напитком для похудения считается вода.

Существует множество причин, почему необходимо при похудении пить больше воды.

Во-первых, говорит специалист, тело человека в основном состоит из воды. Поэтому не забывать о ней важно даже для поддержания общего здоровья. Вода помогает выводить отходы из организма и предотвращает запоры. Также она избавляет от вздутия живота.

Кроме того, есть научные доказательства, подтверждающие преимущества воды для похудения. Согласно исследованиям, если вы будете получать достаточно воды, то это спасёт вас от переедания. Также учёные обнаружили, что люди, которые пили воду перед приёмом пищи, ели в итоге меньше. Связано это с тем, что потребление нормального количества воды снижает аппетит у пожилых.