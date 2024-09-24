Раскрыт лучший орех для улучшения уровня сахара в крови

Опубликовано 24 сентября 2024, 15:001 мин.
Раскрыт лучший орех для улучшения уровня сахара в кровиДобавьте его в свой рацион
Известно, что продукты, содержащие клетчатку, белок и полезные жиры, замедляют повышение уровня сахара в крови после еды. Например, это орехи.
Диетологи считают, что лучший орех для тех, кому нужно следить за уровнем сахара в крови, — это пекан. По сравнению с другими популярными орехами в нём меньше белка и углеводов, больше жиров.
Орехи содержат разнообразные ненасыщенные жиры. Они полезны для сердца.
Кроме того, в пекане много клетчатки. Это разновидность углеводов, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
В 28 г пекана содержится около 2,5 г белка. Он распадается на аминокислоты, а не на глюкозу. Это оказывает минимальное влияние на уровень сахара в крови.
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Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова