Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 сентября 2024, 15:00
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Раскрыт лучший орех для улучшения уровня сахара в крови

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Известно, что продукты, содержащие клетчатку, белок и полезные жиры, замедляют повышение уровня сахара в крови после еды. Например, это орехи.
Раскрыт лучший орех для улучшения уровня сахара в крови
© Photo: Will Dickey; Food Stylist: Ruth Blackburn

Диетологи считают, что лучший орех для тех, кому нужно следить за уровнем сахара в крови, — это пекан. По сравнению с другими популярными орехами в нём меньше белка и углеводов, больше жиров.

Орехи содержат разнообразные ненасыщенные жиры. Они полезны для сердца.

Раскрыт лучший орех для улучшения уровня сахара в крови
© Victor Protasio

Кроме того, в пекане много клетчатки. Это разновидность углеводов, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

В 28 г пекана содержится около 2,5 г белка. Он распадается на аминокислоты, а не на глюкозу. Это оказывает минимальное влияние на уровень сахара в крови.

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