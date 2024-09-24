Раскрыт лучший орех для улучшения уровня сахара в крови

Кроме того, в пекане много клетчатки. Это разновидность углеводов, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

В 28 г пекана содержится около 2,5 г белка. Он распадается на аминокислоты, а не на глюкозу. Это оказывает минимальное влияние на уровень сахара в крови.

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