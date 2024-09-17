Раскрыт лучший вечерний перекус при резистентности к инсулину

Резистентность к инсулину часто предшествует развитию диабета 2 типа. Она может привести к увеличению накопления жира, повышению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В результате у вас нарушится метаболизм глюкозы и вы будете чувствовать себя голодным и уставшим. Это может способствовать увеличению веса.

Для предотвращения резистентности к инсулину нужно выбирать перекусы, которые способствуют сбалансированному уровню сахара в крови.