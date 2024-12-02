Раскрыт лучший вечерний перекус при высоком давлении

Вот несколько причин, по которым кефир является отличным выбором поздним вечером, если вы голодны.

Он богат пробиотиками. Благодаря этому улучшается пищеварение, приводится в норму количество кишечных бактерий, поддерживается иммунитет и здоровье мозга. Также пробиотики в кефире благотворно влияют на здоровье сердца, снижая уровень холестерина и кровяного давления. Одно исследование с участием людей с повышенным давление показало, что у тех, кто пил одну чашку кефира ежедневно в течение 28 дней, значительно снизилось систолическое артериальное давление (первое число в показателе кровяного давления).

Содержит калий. В одной чашке кефира его почти столько же, сколько в среднем банане: 399 мг против 422 мг. Калий нужен для поддержания в норме артериального давления.