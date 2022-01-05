Раскрыт новый способ регулирования уровня глюкозы в крови, и инсулин здесь ни при чём

Результаты исследования, опубликованные 4 января 2022 года в издании Cell Metabolism, показывают, что существует ещё одно вещество, оказывающее влияние на уровень сахара в крови. Это гормон FGF1, который регулирует уровень глюкозы и подавляет распад жиров. Важно, что регулирование количества сахара в организме человека осуществляется при помощи инсулина и FGF1 по-разному.

Учёным в ходе исследования удалось обнаружить несколько фактов. Во-первых, они выяснили, что FGF1, подобно инсулину, подавляет липолиз (распад жиров). Во-вторых, найденный гормон так же, как и инсулин, влияет на выработку глюкозы. При этом процесс подавления липолиза у инсулина происходит при помощи фермента PDE3B, а у FGF1 - благодаря ферменту PDE4.