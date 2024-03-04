Раскрыт один парадоксальный способ заснуть

Прежде чем попробовать парадоксальное намерение, учитывайте несколько вещей.

Ложитесь спать, когда почувствуете сонливость (и не раньше). Парадоксальное намерение заключается в стремлении бодрствовать, но это не составит большого труда, если вы попытаетесь сделать это в середине дня. Вы не сможете заснуть до тех пор, пока не устанете.

Подготовьтесь ко сну как обычно. Просто лягте в кровать и выключите перед этим свет.

Вместо того чтобы закрывать глаза, держите их открытыми. Есть несколько способов реализации парадоксального намерения, но вот самый простой из них. Лягте с открытыми глазами, затем подумайте: «Я не сплю, я не сплю, я не сплю». Далее можете приободрить себя фразами вроде «Я ещё немного побуду бодрствующим» или «Я подержу глаза открытыми ещё 10 секунд». Каждый раз, когда почувствуете, что ваши глаза закрываются, говорите себе «нет». Со временем вам станет держать глаза открытыми всё труднее. Когда вы почувствуете приближение сна, постарайтесь не шевелиться, не бороться с ним и даже не признавать его; просто позвольте себе заснуть.

Не воспринимайте метод слишком буквально. Речь идёт не о том, чтобы втыкать в себя булавки и не давать себе уснуть. Главная цель этого метода — позволить сну делать своё дело.

Придерживайтесь этого метода. Изменение привычек сна не происходит в одночасье, поэтому вам какое-то время придётся придерживаться этого способа засыпания.

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