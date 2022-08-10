Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:06
2 мин.

Раскрыт продукт, из-за которого вы будете стареть быстрее

Некоторые употребляют его регулярно
Многие за ужином предпочитают выпить немного алкоголя. Однако специалисты из Оксфордского университета обнаружили, что определённое количество вина может ускорить процесс старения.
Раскрыт продукт, из-за которого вы будете стареть быстрее

Учёные из Оксфордского университета проанализировали данные о примерно 250 тысячах жителей Великобритании (средний возраст участников - 57 лет). В результате они пришли к выводу, что люди, которые пили более 17 единиц (одна единица - 10 г чистого алкоголя либо 100 мг вина) алкоголя в неделю, имели более короткие теломеры. Это означает, что их организм старел быстрее.

Теломеры представляют собой некие «колпачки», которые находятся на концах хромосом. Теломеры защищают от повреждений ДНК, а со временем (по мере того, как человек стареет) укорачиваются. В итоге у человека повреждается ДНК, повышается вероятность развития диабета, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отмечают, что люди выглядят моложе, когда у них длинные теломеры.

Раскрыт продукт, из-за которого вы будете стареть быстрее

Результаты проведённого исследования были опубликованы в Molecular Psychiatry. Те люди, которые в неделю употребляли 29 единиц алкоголя, были биологически на один-два года старше тех, кто пил меньше шести единиц (примерно два больших бокала вина). У тех же, кто пил много, теломеры были гораздо короче, чем у тех, кто не употреблял алкоголь. То есть они постарели из-за этого на три-шесть лет.

Кроме того, теломеры становились короче не у всех, кто пил алкогольные напитки. Выяснилось, что ускоренное старение было характерно для тех, кто пил более 17 единиц спиртного в неделю (или пять бокалов вина).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров