Раскрыт продукт, из-за которого вы будете стареть быстрее

Результаты проведённого исследования были опубликованы в Molecular Psychiatry. Те люди, которые в неделю употребляли 29 единиц алкоголя, были биологически на один-два года старше тех, кто пил меньше шести единиц (примерно два больших бокала вина). У тех же, кто пил много, теломеры были гораздо короче, чем у тех, кто не употреблял алкоголь. То есть они постарели из-за этого на три-шесть лет.

Кроме того, теломеры становились короче не у всех, кто пил алкогольные напитки. Выяснилось, что ускоренное старение было характерно для тех, кто пил более 17 единиц спиртного в неделю (или пять бокалов вина).

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