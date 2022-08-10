Раскрыт продукт, из-за которого вы будете стареть быстрее

Раскрыт продукт, из-за которого вы будете стареть быстрееНекоторые употребляют его регулярно
Учёные из Оксфордского университета проанализировали данные о примерно 250 тысячах жителей Великобритании (средний возраст участников - 57 лет). В результате они пришли к выводу, что люди, которые пили более 17 единиц (одна единица - 10 г чистого алкоголя либо 100 мг вина) алкоголя в неделю, имели более короткие теломеры. Это означает, что их организм старел быстрее.
Теломеры представляют собой некие «колпачки», которые находятся на концах хромосом. Теломеры защищают от повреждений ДНК, а со временем (по мере того, как человек стареет) укорачиваются. В итоге у человека повреждается ДНК, повышается вероятность развития диабета, болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отмечают, что люди выглядят моложе, когда у них длинные теломеры.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в Molecular Psychiatry. Те люди, которые в неделю употребляли 29 единиц алкоголя, были биологически на один-два года старше тех, кто пил меньше шести единиц (примерно два больших бокала вина). У тех же, кто пил много, теломеры были гораздо короче, чем у тех, кто не употреблял алкоголь. То есть они постарели из-за этого на три-шесть лет.
Кроме того, теломеры становились короче не у всех, кто пил алкогольные напитки. Выяснилось, что ускоренное старение было характерно для тех, кто пил более 17 единиц спиртного в неделю (или пять бокалов вина).
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