Раскрыт самый быстрый способ избавиться от вздутия после обильного приёма пищи

Почему же ходьба обладает таким эффектом? По словам Натали Риццо, магистра наук, дипломированного диетолога, всё сводится к простой биологии. Плавные движения при ходьбе способствуют сокращению мышц живота. Это увеличивает движение жидкости и газа в кишечнике и уменьшает вздутие.

Кроме того, прогулка после еды стимулирует процесс пищеварения, улучшает приток крови к пищеварительным органам, способствует высвобождению запертого газа, улучшает уровень сахара в крови. Для этого хватит всего 2−5 минут ходьбы.

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