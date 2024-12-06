Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 декабря 2024, 21:00
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Раскрыт самый быстрый способ избавиться от вздутия после обильного приёма пищи

Об этом рассказали диетологи
Переедание может сопровождаться неприятными симптомами. И один из них — вздутие живота. Вот как быстро решить эту проблему.
Раскрыт самый быстрый способ избавиться от вздутия после обильного приёма пищи
© Shutterstock/Thunderstock

Один из самых быстрых способов убрать вздутие живота — заняться ходьбой! Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench, продемонстрировало, что короткая прогулка облегчает вздутие живота и дискомфорт у людей так же, как приём лекарств.

Раскрыт самый быстрый способ избавиться от вздутия после обильного приёма пищи
© Getty Images. EatingWell design

Почему же ходьба обладает таким эффектом? По словам Натали Риццо, магистра наук, дипломированного диетолога, всё сводится к простой биологии. Плавные движения при ходьбе способствуют сокращению мышц живота. Это увеличивает движение жидкости и газа в кишечнике и уменьшает вздутие.

Кроме того, прогулка после еды стимулирует процесс пищеварения, улучшает приток крови к пищеварительным органам, способствует высвобождению запертого газа, улучшает уровень сахара в крови. Для этого хватит всего 2−5 минут ходьбы.

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