Раскрыт самый быстрый способ избавиться от вздутия после обильного приёма пищи

Один из самых быстрых способов убрать вздутие живота — заняться ходьбой! Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench, продемонстрировало, что короткая прогулка облегчает вздутие живота и дискомфорт у людей так же, как приём лекарств.