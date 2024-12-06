Раскрыт самый быстрый способ избавиться от вздутия после обильного приёма пищи

Раскрыт самый быстрый способ избавиться от вздутия после обильного приёма пищиОб этом рассказали диетологи
Один из самых быстрых способов убрать вздутие живота — заняться ходьбой! Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench, продемонстрировало, что короткая прогулка облегчает вздутие живота и дискомфорт у людей так же, как приём лекарств.
Почему же ходьба обладает таким эффектом? По словам Натали Риццо, магистра наук, дипломированного диетолога, всё сводится к простой биологии. Плавные движения при ходьбе способствуют сокращению мышц живота. Это увеличивает движение жидкости и газа в кишечнике и уменьшает вздутие.
Кроме того, прогулка после еды стимулирует процесс пищеварения, улучшает приток крови к пищеварительным органам, способствует высвобождению запертого газа, улучшает уровень сахара в крови. Для этого хватит всего 2−5 минут ходьбы.
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