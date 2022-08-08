Раскрыт самый вредный для здоровья способ приготовления овощей

Также большое количество исследований показывает, что употребление жареной пищи может в целом навредить здоровью. К примеру в исследовании, опубликованном в British Medical Journal, говорится, что если часто есть жареную пищу, то это повышает вероятность смерти от всех причин, а также смерти от болезней сердца у женщин.

Согласно научной работе, результаты которой опубликованы в издании Nutrients, употребление жареных блюд несколько раз в неделю может увеличить риск развития сердечной недостаточности, диабета второго типа, гипертонии, ожирения.

Исследование 2021 года при этом связывает употребление жареных продуктов с высоким риском появления опасных сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

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