Раскрыт самый вредный для здоровья вид сыра

Кроме того, если увлекаться сыром с плесенью, то можно набрать и лишние килограммы. В подобном сыре также крайне мало конъюгированной линолевой кислоты, которая, по словам учёных, предотвращает ожирение и, вероятно, уменьшает воспаление.

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