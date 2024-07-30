Раскрыта диета, которая может обратить биологический возраст вспять

Новое исследование, данные которого опубликованы в BMC Medicine, включало 21 пару взрослых идентичных близнецов. Один близнец из пары придерживался веганской диеты, а другой ел всё. Длился эксперимент 8 недель. Первую его половину участники употребляли готовую пищу, а во время второй половины исследования готовили сами.

Результаты испытания показали уменьшение эпигенетических часов старения только в группе веганов. По некоторым меркам, переход на растительную диету скинул им почти целый год. Также веганский рацион был связан с уменьшением предполагаемого возраста различных систем органов. В том числе гормонов, печени, сердца, воспалительных и метаболических систем.

После учёта всех факторов оказалось, что среднее снижение биологического возраста для группы веганов составляло 0,63 года.

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