Раскрыта диета, которая помогает обратить вспять старение

Раскрыта диета, которая помогает обратить вспять старениеЭто показало новое исследование
Новое исследование, проведённое Школой геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии, показало следующее. Оказывается, циклы диеты, имитирующей голодание (FMD), значительно снижают вероятность развития различных заболеваний и уменьшают биологический возраст человека.
Программа питания FMD, разработанная профессором Вальтером Лонго и его командой, представляет собой пятидневный рацион с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким общим содержанием калорий, белков и углеводов. Также в течение пяти дней людям разрешалось употреблять определённые порции растительных супов, энергетических батончиков, энергетических напитков, чипсов и чая. Кроме того, им давали пищевые добавки.
В новом исследовании участвовали две группы мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Добровольцы прошли 3−4 ежемесячных цикла лечения. Во время этих циклов они в течение пяти дней соблюдали диету FMD, а затем возвращались к своему обычному рациону на 25 дней.
Образцы крови участников после окончания исследования показали, что у них снизились показатели резистентности к инсулину, среднего уровня сахара в крови и другие факторы риска возникновения диабета. Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявила уменьшение у людей жира в брюшной полости и печени, что указывает на снижение вероятности развития метаболического синдрома (группы проблем со здоровьем, которые подвергают риску возникновения диабета 2 типа или состояний, влияющих на сердце или кровеносные сосуды). Также эти циклы питания, по-видимому, омолодили иммунную систему. К примеру, участники уменьшили свой биологический возраст в среднем на 2,5 года.
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