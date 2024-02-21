Раскрыта диета, которая помогает обратить вспять старение

В новом исследовании участвовали две группы мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Добровольцы прошли 3−4 ежемесячных цикла лечения. Во время этих циклов они в течение пяти дней соблюдали диету FMD, а затем возвращались к своему обычному рациону на 25 дней.

Образцы крови участников после окончания исследования показали, что у них снизились показатели резистентности к инсулину, среднего уровня сахара в крови и другие факторы риска возникновения диабета. Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявила уменьшение у людей жира в брюшной полости и печени, что указывает на снижение вероятности развития метаболического синдрома (группы проблем со здоровьем, которые подвергают риску возникновения диабета 2 типа или состояний, влияющих на сердце или кровеносные сосуды). Также эти циклы питания, по-видимому, омолодили иммунную систему. К примеру, участники уменьшили свой биологический возраст в среднем на 2,5 года.

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