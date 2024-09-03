Раскрыта диета, которая поможет восстановиться после расстройства желудка

BRAT — это аббревиатура, которая включает в себя бананы, рис, яблочное пюре и тост. Идея этой диеты состоит в том, чтобы придерживаться всех этих продуктов некоторое время. Все они — мягкие, крахмалистые, содержат мало клетчатки.

Обычно диету BRAT эксперты не рекомендуют, поскольку нет научных данных, подтверждающих её эффективность в улучшении работы ЖКТ. Этот вариант питания очень ограничительный, что со временем может привести к дефициту калорий и питательных веществ.