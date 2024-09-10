Раскрыта главная привычка, от которой нужно избавиться для улучшения памяти

Одно из лучших действий для вашего мозга — это избавиться от необходимости постоянно формировать привычки и не застревать в рутине. Согласно одному исследованию, разнообразие повседневной деятельности и изменение того, чем вы занимаетесь, может привести к повышению общей когнитивной функции.

В ходе исследования учёные оценили данные участников из Национального опроса повседневного опыта. Оказалось, что те, у кого было разнообразие в семи обычных повседневных видах деятельности (включая оплачиваемую работу, время с детьми, досуг, физическую активность и волонтёрство), получили более высокие баллы по когнитивным и исполнительным функциям. Также у них была лучше эпизодическая память.