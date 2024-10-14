Раскрыта главная привычка, снижающая риск возникновения рака груди

После менопаузы яичники перестают вырабатывать эстроген. В результат жир становится единственным его источником. Известно, что эстроген связан с примерно 80% случаев рака груди. Меньше жира на теле — меньше вероятность развития рака груди, подчёркивает Наоми Грейс Демпси, онколог в Baptist Health.

Упражнения тоже уменьшают воспаление, помогают иммунной системе работать лучше. Это важно для предотвращения развития или рецидива рака груди.

Данные исследования 2020 года также показали, что большая физическая активность была связана со снижением риска возникновения рака груди.

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