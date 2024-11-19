Раскрыта главная тайна потери веса, согласно науке

Согласно результатам новой работы, жировая ткань сохраняет своего рода «память» после того, как вы становитесь тучным. Это может потенциально объяснить, как меняется жир при снижении или наборе веса.

Доктор Фердинанд фон Мейенн, доцент кафедры медицинских наук и технологий Швейцарской высшей технической школы Цюриха, вместе с командой учёных обнаружил, что гены людей во время ожирения настолько меняются, что не возвращаются в нормальное состояние даже на уровне транскрипции. То есть изменения происходят в том, как наши клетки копируют и контролируют генетический материал.