Раскрыта комбинация пищевых добавок, которая улучшает сон

Многие пользователи соцсетей рекомендуют принимать вместе пищевые добавки магния и L-теанина для улучшения сна. К. Эшли Гарлинг-Наньес, клинический доцент фармацевтической практики в Техасском университете в Фармацевтическом колледже Остина, говорит, что магний действительно положительно влияет на настроение, тревожность, стресс и сон. И есть множество доказательств этого. L-теанин не изучался ещё так тщательно, но тоже был связан с расслаблением.

Однако доктор Рик Блумер, декан и профессор Колледжа медицинских наук Мемфисского университета, предупредил, что приём любых добавок для улучшения сна без изменения общих привычек, связанных со сном, необязательно поможет. Если у вас проблемы с засыпанием из-за того, что вы сидите перед телефоном в течение двух часов перед сном, то L-теанин — это не решение проблемы.