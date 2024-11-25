Раскрыта лучшая специя для уменьшения воспаления

Между куркумином и уменьшением воспаления существует сильная связь. Одно исследование демонстрирует, что куркумин нацелен на несколько воспалительных путей, а также может быть полезен как часть лечения артрита и псориаза. При этом учёные отмечают, что лучше всего получать куркумин из добавок, так как в куркуме его может быть слишком мало.

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