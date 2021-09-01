Раскрыта опасность коронавируса версии "Лямбда"

Сейчас "Лямбда" ещё не отнесён к вариантам, вызывающим опасение. Доктор Мария ван Керкхове сообщила, что ВОЗ следит за изменением этого вируса. В число опасных он может быть включён, если будут замечены: высокая скорость передаваемости вируса, пагубное изменение его эпидемиологии, повышение болезнетворности, изменение симптомов заболевания, снижение эффективности тестирования, лечения и профилактических мер, таких как вакцинация.

Всего на 27 августа 2021 года, по словам автора, выявлено оказалось 8 случаев заражения вирусом. Число это не менялось с 9 июля.

Изучение варианта "Лямбда" в целом пока только началось. Поэтому ещё нет точных данных о том, чем он отличается от других версий. Симптомы этого штамма не отличаются от обычных при коронавирусе: сильный кашель, высокая температура, изменение или потеря вкуса и обоняния.

На данный момент существует 5 штаммов COVID-19, которые "вызывают озабоченность", говорит Эми Барретт.