Раскрыта опасность коронавируса версии "Лямбда"Пока что этот штамм недостаточно изучен
В мировом масштабе, утверждает журналистка, количество случаев заражения штаммов "Лямбда" за август сократилось. За последний месяц, по данным правительства Великобритании, не было выявлено ни одного случая заражения этой версией COVID-19. Несмотря на это, наблюдение за развитием ситуации с "Лямбдой" будет продолжаться.
Что касается вакцины, то по предварительным результатам (которые ещё не оценены экспертами) Pfizer и Moderna продемонстрировали "частичную потерю нейтрализации", что вряд ли станет причиной значительного снижения их эффективности. Вместе с тем анализ белков в варианте SARS-CoV-2 Lambda показал двукратное увеличение инфекционности, которое связано с мутацией вируса L452Q. Для подтверждения эффективности вакцин нужно и дальше проводить исследования.
Сейчас "Лямбда" ещё не отнесён к вариантам, вызывающим опасение. Доктор Мария ван Керкхове сообщила, что ВОЗ следит за изменением этого вируса. В число опасных он может быть включён, если будут замечены: высокая скорость передаваемости вируса, пагубное изменение его эпидемиологии, повышение болезнетворности, изменение симптомов заболевания, снижение эффективности тестирования, лечения и профилактических мер, таких как вакцинация.
Всего на 27 августа 2021 года, по словам автора, выявлено оказалось 8 случаев заражения вирусом. Число это не менялось с 9 июля.
Изучение варианта "Лямбда" в целом пока только началось. Поэтому ещё нет точных данных о том, чем он отличается от других версий. Симптомы этого штамма не отличаются от обычных при коронавирусе: сильный кашель, высокая температура, изменение или потеря вкуса и обоняния.
На данный момент существует 5 штаммов COVID-19, которые "вызывают озабоченность", говорит Эми Барретт.