Раскрыта пищевая добавка, которая действительно улучшает работу мозга и тела

Наш мозг в состоянии покоя потребляет 20% всей энергии. Исследования показывают, что высокие дозы креатина при его ежедневном приёме могут улучшить когнитивные функции, такие как память, скорость обработки информации, исполнительность и выполнение спортивных задач.

Также предварительные данные свидетельствуют о том, что креатин может в некоторой степени улучшать восстановление после сотрясения мозга у молодых людей. При этом известно, что уровень креатина в мозге и в мышцах уменьшается с возрастом.

Важно, однако, понимать, что креатин имеет побочные эффекты. Наиболее распространённый из них — это увеличение веса. Оно происходит из-за задержки воды.

Кроме того, креатин вызывает повреждение почек. Но если принимать его в рекомендуемых дозах, этого не случится.

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