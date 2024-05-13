Раскрыта полезная для печени диета

Оказалось, что группа, которая была на интервальном голодании, не набрала вес, а также продемонстрировала меньше симптомов болезни печени. Ещё у мышей был ниже уровень биомаркеров, указывающих на повреждение печени. Учёные пришли к выводу, что интервальное голодание 5:2 способствовало устойчивости животных к развитию неалкогольной жировой болезни печени.

Белками, которые отвечают за защитную функцию голодания, оказались PPAR-alpha и PCK1.

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