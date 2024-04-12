Раскрыта польза авокадо для улучшения качества питания

Раскрыта польза авокадо для улучшения качества питанияДля этого нужно съедать всего один плод в день
Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Current Developments in Nutrition, показали, что при употреблении одного авокадо в сутки в течение 26 недель у людей с абдоминальным ожирением улучшалось качество питания. Спустя полгода употребления этого фрукта их рацион стал сильнее соответствовать моделям здорового питания. Например, тем, которые изложены в Диетических рекомендациях для американцев.
В рамках исследования Кристина Петерсен, доктор философии, доцент кафедры диетологии в Университете штата Пенсильвания, и её коллеги из Университета штата Пенсильвания разделили 1008 взрослых с абдоминальным ожирением на две группы. Одна группа должна была ежедневно съедать целый авокадо и продолжать следовать своей обычной диете. Другая группа придерживалась своей обычной диеты, но им рекомендовали съедать менее двух авокадо в месяц.
Интересно, что спустя 26 недель эксперимента вес у участников существенно не изменился. Это значит, что авокадо не увеличивает и не уменьшает вес или жир на животе.
Люди, которые ели авокадо каждый день, стали употреблять к концу 26 недель больше овощей, меньше рафинированного зерна, натрия и добавленного сахара. У этих испытуемых улучшилось соотношение полезных и вредных жиров в рационе.
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