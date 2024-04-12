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Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 апреля 2024, 03:45
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Раскрыта польза авокадо для улучшения качества питания

Для этого нужно съедать всего один плод в день
Известно, что авокадо содержит много клетчатки, антиоксидантов, полезных жиров. Но что будет, если вы станете его употреблять регулярно?
Раскрыта польза авокадо для улучшения качества питания
© Cedars Sinai

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Current Developments in Nutrition, показали, что при употреблении одного авокадо в сутки в течение 26 недель у людей с абдоминальным ожирением улучшалось качество питания. Спустя полгода употребления этого фрукта их рацион стал сильнее соответствовать моделям здорового питания. Например, тем, которые изложены в Диетических рекомендациях для американцев.

В рамках исследования Кристина Петерсен, доктор философии, доцент кафедры диетологии в Университете штата Пенсильвания, и её коллеги из Университета штата Пенсильвания разделили 1008 взрослых с абдоминальным ожирением на две группы. Одна группа должна была ежедневно съедать целый авокадо и продолжать следовать своей обычной диете. Другая группа придерживалась своей обычной диеты, но им рекомендовали съедать менее двух авокадо в месяц.

Раскрыта польза авокадо для улучшения качества питания
© Medical News Today

Интересно, что спустя 26 недель эксперимента вес у участников существенно не изменился. Это значит, что авокадо не увеличивает и не уменьшает вес или жир на животе.

Люди, которые ели авокадо каждый день, стали употреблять к концу 26 недель больше овощей, меньше рафинированного зерна, натрия и добавленного сахара. У этих испытуемых улучшилось соотношение полезных и вредных жиров в рационе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.