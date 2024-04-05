Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 апреля 2024, 10:30
1 мин.

Раскрыта польза чайного гриба для похудения

Вот почему вам его нужно употреблять
Оказывается, ферментированный чайный гриб действительно полезен для худеющих. Всё благодаря бактериям и дрожжам, которые в нём содержатся.
Раскрыта польза чайного гриба для похудения
© OnlyMyHealth

Команда учёных в ходе нового исследования изучила флору, найденную в симбиотических культурах бактерий и дрожжей чайного гриба. Самой полезной оказалась желатиновая закваска. Она содержала много различных микробов: пробиотические бактерии, в том числе Acetobacter, Lactobacillus и Komagataeibacter. До этого уже было известно, что эти вещества снижают кровяное давление.

Раскрыта польза чайного гриба для похудения
© Cleveland Clinic Health Essentials

В рамках новой научной работы специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл выяснили, что бактерии чайного гриба непосредственно влияют на экспрессию кишечных генов. Особенно это касается таких генов, которые связаны с жировым метаболизмом. У людей в итоге увеличилось количество белков, которые нужны для расщепления жира. Также эти бактерии уменьшили образование белков, помогающих создавать триглицериды.

Проводилось исследование на черве C. elegans. Учёные считают, что те же эффекты чайного гриба будут проявляться и у людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.