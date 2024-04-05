Раскрыта польза чайного гриба для похудения

Раскрыта польза чайного гриба для похуденияВот почему вам его нужно употреблять
Команда учёных в ходе нового исследования изучила флору, найденную в симбиотических культурах бактерий и дрожжей чайного гриба. Самой полезной оказалась желатиновая закваска. Она содержала много различных микробов: пробиотические бактерии, в том числе Acetobacter, Lactobacillus и Komagataeibacter. До этого уже было известно, что эти вещества снижают кровяное давление.
В рамках новой научной работы специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл выяснили, что бактерии чайного гриба непосредственно влияют на экспрессию кишечных генов. Особенно это касается таких генов, которые связаны с жировым метаболизмом. У людей в итоге увеличилось количество белков, которые нужны для расщепления жира. Также эти бактерии уменьшили образование белков, помогающих создавать триглицериды.
Проводилось исследование на черве C. elegans. Учёные считают, что те же эффекты чайного гриба будут проявляться и у людей.
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