Раскрыта польза чайного гриба для похудения

В рамках новой научной работы специалисты из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл выяснили, что бактерии чайного гриба непосредственно влияют на экспрессию кишечных генов. Особенно это касается таких генов, которые связаны с жировым метаболизмом. У людей в итоге увеличилось количество белков, которые нужны для расщепления жира. Также эти бактерии уменьшили образование белков, помогающих создавать триглицериды.

Проводилось исследование на черве C. elegans. Учёные считают, что те же эффекты чайного гриба будут проявляться и у людей.

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