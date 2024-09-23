Раскрыта польза для здоровья чая из одуванчика

Вот какими преимуществами для здоровья обладает чай из одуванчика.

Уменьшает воспаление. В одуванчике есть соединение тараксастерол, которое и действует подобным образом. Кроме того, он содержит фенольные кислоты, предотвращающие избыточную выработку белков, усиливающих воспаление.

Может улучшить здоровье пищеварительной системы. Чай из корня одуванчика содержит инулин. Это вещество питает полезные бактерии в кишечнике. В результате вы избавитесь от запоров.