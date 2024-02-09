Раскрыта польза для здоровья маракуйи

Большое количество питательных веществ. Маракуйя содержит витамины, А и С, которые поддерживают здоровье кожи, глаз и иммунитет, немного калия и магния, которые играют важную роль в состоянии сердца и работе мышц. Кроме того, этот фрукт низкокалориен.

Укрепление иммунной системы. Это происходит за счёт наличия в маракуйе витамина С. Один небольшой плод фрукта содержит почти 10% суточной нормы этого элемента. Также маракуйя отличается тем, что в ней есть бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.

Поддержание здоровья сердца. Научно доказано, что маракуйя полезна для сердца. Всё потому, что в состав этого фрукта входят клетчатка и калий.