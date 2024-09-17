Раскрыта польза для здоровья профилактического фитнеса

Раскрыта польза для здоровья профилактического фитнесаВот о чём вам нужно знать
Бонни Страти, инструктор по йоге E-RYT и мастер-инструктор StretchLab, отмечает, что большую часть профилактической фитнес-подготовки составляет растяжка. Она улучшает диапазон движений, гибкость, восстановление мышц. Это предотвращает растяжения и другие травмы.
Существует ряд преимуществ для здоровья включения растяжки в профилактическую физическую подготовку.
Профилактика травм. Регулярная растяжка повышает подвижность и гибкость, снижая вероятность получения распространённых травм.
Улучшение гибкости и осанки. Растяжка устраняет любые дисбалансы в мышцах, увеличивает диапазон движений, делает лучше осанку. Это позволит вам избежать болей в шее и спине.
Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы.
Улучшение психического благополучия. Растяжка мышц снимает напряжение, беспокойство и стресс, улучшает общее самочувствие.
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